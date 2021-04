– Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia, dzięki któremu poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień – zapowiedział podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk. Pełnomocnik rządu ds. szczepień odpowiedział także na zarzuty Rafała Trzaskowskiego.