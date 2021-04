Powiem wprost, bo nie mogę słuchać dłużej tego jątrzenia. Piloci byli poddani presji i to jednoznacznie wynika ze wszystkich ustaleń. Ja przez delikatność do tego tematu byłem powściągliwy, ale powiedzmy sobie jasno: przyczyny katastrofy zostały już wyjaśnione – powiedział były premier Donald Tusk w „Faktach po Faktach” TVN24. Odniósł się w ten sposób do przyczyn katastrofy w Smoleńsku.