W zeszłym roku ogłoszono zamkniecie cmentarzy, dlatego nie pojechałam do Częstochowy, na grób mojego męża. W tym roku nie zamierzam się chować – mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Ewa Kochanowska. Wdowa po Januszu Kochanowskim, prawniku, dyplomacie i RPO w latach 2006-2010 w rozmowie odniosła się także m.in. do kwestii wraku Tu-154. – Rosjanie mogą sobie zatrzymać wrak, bo polski rząd po katastrofie im na to pozwolił. Nie sądzę, by kiedyś do nas wrócił.