W sobotę wieczorem na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozgrywał się mecz piłkarzy Śląska Wrocław oraz Lechii Gdańsk. Jak wynika z komunikatu lokalnej policji, przed stadionem pojawiło się wielu kibiców. Mimo apeli funkcjonariuszy, nie rozeszli się oni do domów. Do rąk kibiców posypały się mandaty.