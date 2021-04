Niedzielny protest przeciwników obostrzeń w Głogowie zakończył się dużym skandalem, ponieważ do sieci wyciekło nagranie przedstawiające brutalną interwencję policjanta. Rzecznik Komendy Głównej Policji stwierdził, że było to działanie zgodne z przepisami, a funkcjonariusz najpierw wzywał uczestniczkę demonstracji do „zachowania zgodnego z prawem”.