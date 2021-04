Ministerstwo Zdrowia chce sprawdzić badania prowadzone pod nadzorem posła Porozumienia, lekarza, prof. Wojciecha Maksymowicza – ustaliła Interia. Polityk stwierdził, że to szukanie na niego haków. Z kolei rzecznik resortu zdrowia przekazał opinii publicznej: – To są eksperymenty dotyczące płodów. To bardzo delikatna materia.