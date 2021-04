Niemcy chwalą Polskę. Czy „liberałowie” to czytają?

Niemiecka telewizja ZDF pokazała polską gospodarkę jako najbardziej perspektywiczną i najlepiej się trzymającą w Europie. Stoimy, twierdzą niemieccy dziennikarze, produkcją przemysłową, a zachowanie jej ciągłości – między innymi przez kolejne tarcze – jest oczkiem w głowie premiera Morawieckiego. Co na to ci, którzy twierdzili, że przemysł to już tylko Chiny, kopalnie trzeba zamknąć, a fabryki przerobić na lofty lub punkty usługowe? Zapewne nie pamiętają tego.