Mówi się, że ojczyzną pisarza jest język, w którym tworzy swoje utwory. I to prawda. Dlatego Mickiewicz jest polskim wieszczem, podobnie Miłosz, a za to tacy Polacy jak Potocki, Korzeniowski czy Kosiński odpowiednio są pisarzami francuskim, angielskim i amerykańskim. To w sumie nic niezwykłego w literaturze światowej: Irlandczyk Beckett został pisarzem francuskim, a Rosjanin Nabokov – amerykańskim. Przykładów jest dużo więcej, bo w miarę skracania odległości między kulturami coraz częstsze są „przesiadki” z jednej do drugiej. Oto dwie najświeższe książki pokazujące, jak wybitnymi utworami takie transfery mogą zaowocować.