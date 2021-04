Podczas sejmowego głosowania posłowie przyjęli kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Rekomendacji nie uzyskał za to Piotr Ikonowicz, ubiegający się o to stanowisko z poparciem Lewicy. W jego przypadku aż 102 posłów Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu, co tłumaczył dzień później Borys Budka.