Nieoficjalnie: W maju duże przyspieszenie dostaw Pfizera. Co tydzień Polska ma dostawać 1,2 mln szczepionek

Jak ustalił „Wprost” w maju ma dojść do przyspieszenia dostaw szczepionki firmy Pfizer. Planowane są cztery dostawy po 1,2 mln dawek i piąta - 2,4 mln. W czerwcu systematycznie co tydzień Pfizer ma wysyłać do Polski 2 mln szczepionek.