CD Projekt najdroższy w historii. Polska spółka jest warta ponad 21,5 mld złotych, a to nie koniec wzrostów

Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali na wyniki finansowe CD Projektu za pierwszy kwartał 2019 roku. Ceny akcji producenta jeszcze nigdy nie były tak drogie. Na początku tygodnia pisaliśmy, że za akcje CDP trzeba już zapłacić 205 zł. Wtedy również eksperci amerykańskiego banku inwestycyjnego Stifel rekomendowali kupno udziałów za 255 zł. Część komentatorów uważała, że to przesada ze strony analityków Stifel. Po niespełna tygodniu akcje producenta kosztują już 223 zł i są na fali wzrostowej. Według najnowszej kapitalizacji polska spółka jest warta 21,5 mld złotych. Można zakładać, że ten trend nie zmieni się aż do 8 czerwca, kiedy to odbędą się międzynarodowe targi E3.

Wiedźmin 3, Gwint i sklep internetowy

Skąd takie ceny akcji CD Projektu? Przede wszystkim wynikają one z przedstawionych przez firmę wyników finansowych spółki za I kwartał 2019 roku.

– Pierwsze trzy miesiące obecnego roku w wykonaniu CD Projektu przyniosły 80,9 mln zł przychodów oraz 17,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 5,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. – mówi Piotr Nielubowicz, członek zarządu ds. finansowych w CD Projekt S.A.

Główne źródła przychodów firmy to sprzedaż produktów na cyfrowej platformie gog.com, kopii gry Wiedźmin 3: Dziki gon, a także Gwinta. Firma ocenia także, że pomogło jej umocnienie dolara i euro w stosunku do złotego. Nadzieją na kolejne zyski jest nowo otwarty sklep internetowy z gadżetami z gier CDP.

Cyberpunk 2077 na E3?

Electronic Entertainment Expo to jedna z najważniejszych imprez środowiska gier komputerowych. To podczas targów odbywających się w Kalifornii co roku producenci gier ogłaszają premiery nowych tytułów lub dostarczają widowni informacji na temat gier, nad którymi toczą się prace. Takie właśnie oczekiwania fani gier stawiają przez CD Projektem. W środowisku panuje przekonanie, że polski producent poda podczas targów datę premiery długo oczekiwanej gry Cyberpunk 2077. Fani chcieliby także zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki.

Jeśli dojdzie do prezentacji fragmentów gry oraz ogłoszenia dnia premiery, można spodziewać się kolejnego wzrostu cen akcji. Odwrotnie będzie, jeśli CD Projekt nie zdecyduje się podać żadnych szczegółów podczas E3, lub to, co przedstawi, będzie zawodem.