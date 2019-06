Nie będzie fuzji Getin i Idea Banku. Co dalej z firmami Leszka Czarneckiego?

Trwające od miesięcy prace nad fuzją Idea Banku z Getin Noble Bankiem zakończyły się porażką. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w zeszły piątek, że nie zgadza się na fuzję dwóch instytucji finansowych należących do Leszka Czarneckiego. Jak informował Puls Biznesu na podstawie nieoficjalnego źródła, połączenie banku straciło jakikolwiek sens w momencie, gdy Idea Bank podał swojej ostatnie wyniki finansowe. Strata za rok 2018 wyniosła aż 1,9 mld złotych, co w całości skonsumowało kapitały banku. Jeśli w tej sytuacji doszłoby do połączenia, to Idea nie wniosłaby do Getinu praktycznie żadnej wartości.

Fuzji nie będzie

Podczas prezentacji wyników za I kwartał 2019 roku władze obu banków przyznały, że wizja fuzji wyraźnie się oddala. Idea Bank nie spełnia bowiem żadnych norm kapitałowych. Jedyną nadzieją dla połączenia banków było znalezienie inwestora, który dokonałby kapitalizacji. Informacja o wynikach Idea Banku za 2018 rok przekreśliła także taką możliwość. Trudno sobie wyobrazić, że znajdzie się chętny na dokapitalizowanie banku, który właściwie nie ma żadnej wartości.

