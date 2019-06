Od handlu narkotykami, do wielkiej fortuny. Jay-Z pierwszym raperem z miliardem na koncie

Lista inwestycji, z których żyje obecnie Jay-Z, daleko wykracza poza świat muzyki. Znajdują się na niej takie przedsięwzięcia jak platforma streamingująca muzykę, handel nieruchomościami, dzieła sztuki, czy luksusowa marka alkoholi. Listę przedsięwzięć rapera-przedsiębiorcy przygotował magazyn Forbes.

Forbes wspomina rozmowę, do której doszło między Jay-em-Z a Warrenem Buffetem, jednym z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów i miliarderów. Kolacja miała miejsce w Hollywood Dinner w Omaha, a następnie rozmowa przeniosła się do biura inwestora. Jak donosi magazyn, Buffett, który jest o 40 lat starszy od Cartera, miał być pod wrażeniem jego dojrzałości i wizji biznesowej. Powiedział nawet, że Jay-Z jest „facetem, od którego można się uczyć” .

Dzieła sztuki – 70 milionów dolarów

W swoim utworze „Picasso Baby" muzyk rapuje: „I just want a Picasso. In my casa, no, my castle" (Chcę Picassa, w moim domu, nie, w moim zamku.), a dalej „Basquiat in my kitchen corner." (Basquat w kącie mojej kuchni) - odwołuje się w ten sposób do swojej kolekcji dzieł sztuki, której częścią są obrazy Picassa i prace Jean-Michel Basquiat'a, który uważany jest za prekursora sztuki graffiti. Raper jest posiadaczem, między innymi, grafiki „Mecca", którą kupił w 2013 roku za około 4,5 mln dolarów.



Tidal – 100 milionów dolarów

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek należących do rapera. Serwis streamingowy jest bezpośrednią konkurencją takich usług jak Apple Music i Spotify. Carter kupił serwis od skandynawskich twórców za ok. 60 mln dolarów.



Gotówka i inwestycje – 220 milionów dolarów

Jay-Z dywersyfikuje swoją fortunę. Dużą część majątku, miliarder zainwestował w udziały w spółkach giełdowych. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm, której udziałowcem jest Carter, jest Uber. Raper nabył akcje firmy przewozowej, których wartość oscyluje w granicach 70 mln dolarów.



Armand de Brignac – 310 milionów dolarów

Firma zajmująca się produkcją szampanów „Ace of Spades" (As Pik). Powstała w 2006 roku i jest obecnie najbardziej dochodowym biznesem rapera.

