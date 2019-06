CD Projekt ponownie najdroższy w historii. Po premierze Cyberpunka 2077, akcje firmy drożeją

CD Projekt jest najdroższy w historii. Pisząc to, mam deja vu. Podobna informacja pojawiła się już przed targami E3. Inwestorzy, podobnie jak gracze, bardzo pozytywnie zareagowali na przedstawione przez CD Projekt RED, a właściwie Keanu Reeves'a, informacje dotyczące wyczekiwanego Cyberpunka 2077.

CD Projekt z rekordem

Informacje przedstawione podczas targów E3 ucieszyły inwestorów. Tak jak zakładano, polska firma podała datę premiery gry Cyberpunk 2077, pokazała nowy trailer oraz podała cenę wersji przedpremierowej i kolekcjonerskiej. Okazało się, że data premiery wyprzedza nawet oczekiwania ekspertów. Większość sądziła, że gra okaże się dopiero w maju 2020 roku.

Od rana trwa duże zainteresowanie akcjami CD Projektu, który notowany jest na warszawskim parkiecie. W momencie otwarcia za akcję trzeba było zapłacić aż 232 zł, co jest rekordowym wynikiem. Poprzedni rekord padł po ogłoszeniu wyników finansowych spółki za I kwartał 2019 roku. Wtedy, ceny akcji sięgnęły poziomu 223 zł. Co ciekawe, nawet po informacjach, które przedstawiono na E3, ceny nie doszły do poziomów rekomendowanych przez amerykański bank inwestycyjny Stifel. Bank sugerował kupowanie akcji za 255 zł. Przy obecnej cenie akcji, kapitalizacja polskiego studia wynosi ponad 22 mld złotych, czyli najwięcej w historii.

Cyberpunk 2077 – premiera

Gracze i inwestorzy poznali, najbardziej interesującą ich odpowiedz. Znamy datę premiery najbardziej oczekiwanej, od czasów Wiedźmina 3, gry CD Projekt RED. Polskie studio zdecydowało, że tytuł trafi na półki 16 kwietnia 2020 roku. Nie znamy jeszcze daty potencjalnych zamówień przedpremierowych.