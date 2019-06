Wzrost sprzedaży obligacji. Ministerstwo Finansów podało wyniki

Najczęściej kupowane w maju były obligacje 3-miesięczne. Łącznie skarb państwa otrzymał dzięki nim 426 mln zł. Stanowiły one aż 34 proc. ze wszystkich obligacji sprzedanych w zeszłym miesiącu. Na drugim miejscu znalazły się obligacje 24-letnie (29 proc.) i 2-letnie, których sprzedaż stanowiła 26 proc. całości. Najmniej popilarne były obligacje 3-letnie. Ich sprzedaż przełożyła się na wpływy na poziomie 30,3 mln, co stanowiło tylko 2 proc. całości notowanej w maju.

„Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 3,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie”. – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych:



3-miesięczne (OTS0819) – 426,4 mln zł



2-letnie (DOS0521) – 323,1 mln zł



3-letnie (TOZ0522) – 20,3 mln zł



4-letnie (COI0523) – 363,3 mln zł



10-letnie (EDO0529) – 106,1 mln zł



– Popularność skarbowych obligacji oszczędnościowych nadal rośnie. Wartość sprzedaży w maju przekroczyła 1,2 mld zł. Łączna sprzedaż wszystkich obligacji oszczędnościowych od początku roku wyniosła ponad 5,5 mld zł i była o blisko 20 proc. wyższa od analogicznego okresu w 2018 roku. W porównaniu do maja 2018 r. klienci chętniej wybierali obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Dobrze widać to na przykładzie obligacji 4-letnich, które obecnie stanowią 29 proc. wszystkich sprzedanych obligacji wobec 22 proc. z maja ubiegłego roku. Udział najkrótszych obligacji z oferty – 3-miesięcznych, spadł w tym okresie do 34 proc. z 43 proc. – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.