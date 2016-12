Duda i Poroszenko krytycznie o decyzji ws. gazociągu OPAL. Apelują do Komisji Europejskiej

„Uważamy, że decyzję tę trzeba zrewidować, rozumiejąc zarazem, że krok ten może być bardzo trudny i bolesny” – czytamy w oświadczeniu. Prezydenci wskazali też, że zobowiązują się bronić wspólnych interesów, wykorzystując w tym celu wszystkie właściwe środki prawne.

W oświadczeniu podkreślono, że decyzja Komisji Europejskiej dotknęła Polskę i Ukrainę ze względu na to, że umożliwi ona Gazpromowi przesył gazu z pominięciem terytorium Ukrainy. „Zarówno jej treść, jak i procedura, która do niej doprowadziła, mogą stanowić naruszenie wzajemnych zobowiązań podjętych w Traktacie o Wspólnocie Energetycznej” – czytamy w dokumencie.

Zdaniem prezydentów decyzja jest także niezgodna z umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską. Stwarza także ryzyko zakłóceń w dostawach gazu między Polską i Ukrainą oraz narusza równowagę konkurencyjną.

„Decyzja ta daje również podstawę do zbudowania gazociągu Nord Stream 2. W rezultacie może to prowadzić do załamania się ukraińskiego systemu tranzytu gazowego, dalszego zaburzenia konkurencji i znaczącego wzrostu ceny dla krajowych konsumentów” – czytamy dalej.

28 października br. Komisja Europejska na wniosek niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur zezwoliła na zwiększenie wykorzystania gazociągu OPAL przez rosyjski Gazprom do 80% do 2033 r.