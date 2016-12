Agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 rok

„Agencja obniżyła prognozę na ten rok do 3,0 proc., zaznaczając jednocześnie, że niższy PKB nie wpłynie niekorzystnie na stan finansów publicznych. W kolejnych latach analitycy agencji oczekują stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wyższej aktywności inwestycyjnej związanej z przyspieszeniem wykorzystania środków unijnych oraz wyższej konsumpcji będącej pochodną pozytywnych zjawisk zachodzących na rynku pracy, w szczególności wzrostu wynagrodzeń” – czytamy w komentarzu Ministerstwa Finansów.

W 2017 roku S&P prognozuje, że dynamika realnego PKB wyniesie 3,3 proc., a w 2018 r. spowolni do 3,1proc., a w 2019 r. ponownie znajdzie się na poziomie 3 proc. Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w przyszłym roku do 3,1 proc., który będzie sukcesywnie malał do poziomu 2,8 proc. w 2019 roku. Jednocześnie zaznacza, iż wzmożone prace nad poprawą ściągalności podatków przyniosły już w tym roku zauważalne efekty.