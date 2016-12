Morawiecki: Osłabienie złotego tymczasowe, rząd nie planuje interwencji

– Złoty jest walutą płynną i nie raz nam to pomogło w buforowaniu ryzyk makroekonomicznych. To czasowe osłabienie, ono pomoże w eksporcie – to się przyczyni do wzrostu gospodarczego. Nie mamy w zamyśle żadnych interwencji w tym zakresie – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Wyniki niedzielnego referendum we Włoszech - w którym odrzucono plany reformy Senatu, co pociągnie za sobą dymisję premiera Matteo Renziego - stały się impulsem do dalszej wyprzedaży złotego.

Dymisja premiera

Podczas konferencji, która odbyła się po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania, premier poinformował, że rezygnuje z pełnienia urzędu, a także wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę w referendum. Już wcześniej szef rządu zapowiadał, że podejmie takie kroki, jeżeli Włosi zdecydują się zagłosować na „nie”.

W trakcie wystąpienia Renzi przyznał, że poniósł porażkę. – Chciałem zmniejszyć liczbę foteli w polityce, w końcu wyszło tak, że tym, który zostanie opuszczony, jest mój – podsumował odchodzący premier. Matteo Renzi zadeklarował, że po południu uda się do pałacu prezydenckiego, gdzie złoży dymisję. Zapewnił też, że swojego następcę, kimkolwiek on będzie, powita „z instytucjonalną przyjaźnią i wielkim uśmiechem”.