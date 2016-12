Ostatni odcinek S1 skierowany do realizacji. „To ważna inwestycja dla całego regionu”

Trzy odcinki S-1: Podwarpie–Dąbrowa Górnicza, Kosztowy–Bielsko-Biała i obejście Węgierskiej Górki mają, według planów, powstać do 2022 roku. – S-1 powstaje - to jest przyszłość naszego regionu i szansa na rozwój – podkreślała premier Beata Szydło. Szefowa rządu wspomniała, że starania o drogę ekspresową rozpoczęła już 20 lat temu. Inwestycja ma poprawić komunikację w regionie. Premier zaznaczyła, że ustalenie samego przebiegu drogi nie było łatwe, ze względu na tereny górnicze i obszar Natura 2000. Szefowa rządu dziękowała samorządowcom za aktywną postawę i konsensus przy realizacji tej inwestycji.

–Tak jak w poszczególnych innych częściach Polski, będziemy realizowali ważne inwestycje drogowe i kolejowe oraz inne infrastrukturalne. Będziemy realizowali program wspierania przedsiębiorców i odbudowywania przemysłu oraz produkcji, a także tworzenia nowych miejsc pracy – zadeklarowała szefowa rządu.

Jednocześnie Beata Szydło zaznaczyła, że chce by Polska rozwijała się równomiernie. Według niej ważne jest, by wszyscy mieli możliwość realizowania swoich ambicji w miejscach, w których żyją. Premier stwierdziła, że jest niezwykle istotne, by dostrzegać potencjał poszczególnych części Polski.