Putin nie liczy się z wetem Warszawy. „Mimo sprzeciwu Polski Nord Stream 2 będzie realizowany”

– Zupełnie nie mają racji ci, którzy mówią, że kupując rosyjski gaz, państwa uzależniają się od Rosji – stwierdził prezydent podczas rozmowy z pracownikami zakładu. – To całkowicie głupi i nikczemny argument, ponieważ uzależnienie jest wzajemne – dowodził Putin. Jak wyjaśnił, w momencie podpisania umowy o współpracy, nabywca uzależnia się od sprzedawcy, ale także ten jest na łasce nabywcy. Jego zdaniem odpowiedzialność wszystkich uczestników transakcji powinna się rozkładać po równo.

Chodzi o opłaty?

Prezydent stwierdził, że przyczyną sprzeciwu krajów tranzytowych wobec budowy nowej Gazociągu Północnego jest utrata przez nie opłat. – W ostatecznych rozrachunku, opłata tranzytowa spoczywa na nabywcy, ponieważ stanowi część ceny końcowej – wyjaśnił. Putin rozwiał też obawy czelabińskich robotników co do przydatności ich produkcji. Zapewnił, że projekt Nord Stream 2, za którym stoi rosyjski Gazprom, będzie realizowany mimo sprzeciwy ze strony niektórych krajów. Jak podkreślił, żaden z kontrahentów nie wyraził chęci przerwania prac nad gazociągiem.

Mimo weta

– Nie bacząc na to, że wynikły trudności, które zamykają się w tym, że Polska nie wyraziła zgody, wszyscy udziałowcy projektu nadal są zdecydowani, szczególnie zagraniczni – niemieckie i austriackie firmy – zaznaczył Putin. – Wszyscy chcą pracować. Mam wielkie przekonanie co do tego, że projekt będzie realizowany – podkreślił prezydent.

Putin wskazał, że ZSRR, a potem Rosja od dziesięcioleci dostarczały gaz na krajowy i zagraniczny rynek. – Dziś przecież, o czym niewiele się mówi publicznie, Gazprom dostarcza do Europy tyle gazu, ile ani Rosja, ani Związek Radziecki wcześniej nie dostarczały – zaznaczył prezydent.

Nord Stream 2 i polski sprzeciw

Nord Stream 2, podobnie jak Nord Stream ma mieć przepustowość przynajmniej 55 mld metrów sześciennych gazu ziemnego z Rosji do Niemiec z pominięciem m.in. Polski. Do podpisania porozumienia w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 doszło 4 września 2015 podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku. Umowę podpisały rosyjski Gazprom oraz europejskie koncerny: Shell, E. ON, OMV, BASF/Wintershall i Engie.

Sprzeciw wobec budowy gazociągu wielokrotnie wyrażały polskie władze. UOKiK negatywnie zaopiniował projekt, wskazując, że mógłby on prowadzić do ograniczenia konkurencji. Prezydent Andrzej Duda okreslił projekt mianem "przedsięwzięcia politycznego" i wskazywał na jego niezgodność z prawem europejskim. W poniedziałek spółka PGNiG Supply&Trading GmbH zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej zwalniającą gazociąg OPAL z obowiązku stosowania zasady dostępu strony trzeciej.