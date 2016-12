PZU chce aby Alior i Pekao pozostały na rynku jako „dwa osobne byty”

– Prowadzimy analizy dotyczące władztwa korporacyjnego nad dwoma bankami. Chcemy, aby pozostały dwoma osobnymi bytami – powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że teoretyczna fuzja Aliora i Pekao mogłaby być trudna chociażby ze względu na kwestie „antytrustowe”. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, również stwierdził że ewentualne połączenie obu banków byłoby „regulacyjne niemożliwe w wielu segmentach rynku”.

Prezes PZU ocenił, że Alior i Pekao to „dwa podobne, aczkolwiek inne banki”. Według jego słów, PZU chce, aby Alior był innowacyjny i wzrostowy, a Pekao miał charakter instytucji narodowej. PZU i PFR ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20 proc. i 12,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.

Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez Sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony, co do zasady, na pierwszą rocznicę podpisania SPA, tj. 8 grudnia 2017 r. W przypadku, gdy warunki nie zostaną spełnione lub uchylone zgodnie z SPA, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji.

Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i akcje te nabędzie za tę cenę Bank Pekao, PZU lub wskazany przez PZU podmiot. Krupiński poinformował, że PZU spodziewa się uzyskania zgód regulacyjnych w kwestii nabycia pakietu akcji Pekao w II kwartale 2017 r. Ubezpieczyciel nie zakłada też obecnie zwiększania zaangażowania w Bank Pekao.

PZU przewiduje, że po zamknięciu transakcji będzie mógł ująć Pekao w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ubezpieczyciel zakłada, że transakcja przyniesie szereg korzyści finansowych, m.in. spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11 proc. wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018. Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE PZU i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU wskaźnika ROE na poziomie 18 proc. Spodziewane jest, że wysoki stosunek współmierności kapitałowej oraz wysoki wskaźnik ROE Pekao przyczynią się do utrzymania aktualnej polityki wypłaty dywidendy w wysokości prawie 100 proc. osiągniętego zysku.

Obecnie PZU ma ok. 25,26 proc. akcji Alior Banku, który przejął niedawno Meritum Bank oraz podstawową działalność (bez kredytów hipotecznych i TFI) Banku BPH (połączenie prawne już nastąpiło, a operacyjne planowane jest do 31 marca 2017 r). Alior Bank zakończył właśnie bez powodzenia negocjacje w sprawie zakupu podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.