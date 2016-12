Morawiecki o zakupie Banku Pekao: Kończy się era wyprzedaży polskich sreber rodowych

– Z badań TNS polska wynika, iż Polacy uważają, że banki powinny być z polskim kapitałem. Dzisiaj zakończyliśmy symbolicznie erę wyprzedaży polskich sreber rodowych – to, co się działo przez ostatnie 26 lat – mówił Morawiecki w nagraniu, które opublikowało na Twitterze ministerstwo rozwoju.

Morawiecki powiedział, że właśnie 8 grudnia, drugi co do wielkości bank w Polsce, Bank Pekao, "wraca w polskie ręce". – Bardzo się cieszę, bo to oznacza, że polski sektor bankowy będzie jeszcze bezpieczniejszy i że polscy przedsiębiorcy będą mieli jeszcze większą łatwość w uzyskaniu finansowania, uzyskaniu kapitału na rozwój – skomentował wicepremier.

Zakup Pekao i ekspansja PZU

8 grudnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20 proc. i 12,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł.

PZU podkreśla, że jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. – Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami – powiedział prezes PZU Michał Krupiński.

Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld zł oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich.