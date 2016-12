Gigantyczna kara za zmowę cenową. Komisja Europejska uderza w elektroniczne potęgi

Sony, Sanyo, Panasonic i Samsung, według ustaleń Komisji Europejskiej, dopuściły się zmowy i nieuczciwego zawyżania cen baterii, wykorzystywanych m.in. w laptopach i smartfonach. Korporacje wielokrotnie kontaktowały się ze sobą, próbując zapobiec cenowej walce o klienta na rynku baterii litowo-jonowych. Wszystkie cztery firmy przyznały się do udziału w zmowie, jednak kara nałożona przez Unię Europejską nie dotknie Samsunga. Elektroniczny gigant z Korei Południowej jako pierwszy poinformował unijnych urzędników o nieuczciwych praktykach.

„Przyjęta dziś decyzja ma na celu ukaranie czterech producentów baterii do ładowania, których zmowa miała wpływ na ceny pewnej liczby towarów sprzedanych europejskim konsumentom” – wyjaśniała w oficjalnym komunikacie komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager. Komisja Europejska dba o to, aby na unijnym jednolitym rynku nie dochodziło do przypadków nieuczciwej konkurencji. W związku z tym za udział w zmowie Sony musi zapłacić 29,8 mln euro kary, Panasonic 38,9 mln euro, a Sanyo 97,1 mln euro. Ostatnia z firm została wchłonięta przez Panasonic w 2009 roku. Kary w wysokości 57,7 mln euro uniknie Samsung.