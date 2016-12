Podwyżki opłat za wywóz śmieci. Zachowanie mieszkańców odbije się na ich kieszeniach

Podwyżki, o których pisze "DGP", dotyczą m.in. Rybnika, Jaworzna, Częstochowy i Kolna. W przypadku Częstochowy chodzi o podwyżkę rzędu 1,5 zł za zbiórkę selektywną i 7,5 zł za nieselektywną. Oznacza to, że opłaty będą wynosić odpowiednio 12 i 20 złotych. Również w Rybniku mieszkańcy muszą liczyć się ze wzrostem cen. W przypadków odpadów segregowanych opłaty zostaną podwyższone z 9 do 11 złotych, a mieszanych - z 15 do 25 złotych.

Jak informuje dziennik, w wielu przypadkach gminy muszą dopłacać do utylizacji śmieci, ponieważ deklaracje mieszkańców co do segregacji śmieci często mijają się z prawdą. Innym powodem jest większa ilość odpadów, niż się spodziewano. Gminy odczuwają też skutki ulg, które wprowadziły dla części mieszkańców. Inną kwestią jest problem sprostania unijnym dyrektywom. Do 2020 roku Polska musi osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu. Jak podaje "DGP", na razie jest to łącznie 32 proc. Z tego też względu Ministerstwo Środowiska wywiera na gminy presje, by zaczęły równać do unijnej średniej.