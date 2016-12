Prezydent podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny

– Dziękuję za to, że mimo krytyki, jaka spadała zarówno na NSZZ Solidarność, jak i na rząd i parlament w tej sprawie, zgodnie z żądaniem Polaków, wiek emerytalny w 2017 r. zostanie obniżony. Chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić: wtedy, w 2012 r. wprowadzono obowiązek pracy do 67. roku życia. Ta ustawa przewiduje prawo do obywatela do przejścia kobiet - po 60. roku, mężczyzn - po 65. roku – powiedział prezydent Duda podczas konferencji prasowej.

– Jeżeli będzie chciał się zdecydować na przejście na emeryturę - będzie mógł, jeżeli będzie chciał pracować dalej - będzie mógł to zrobić. Wybór jest pozostawiony każdemu pracownikowi – dodał prezydent.

Duda podziękował NSZZ Solidarność, rządowi, większości parlamentarnej, premier Beacie Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej za przyjęcie jego projektu ustawy.

Rafalska dodała podczas konferencji, że rząd wnikliwie ocenił skutki tej ustawy. – Wprowadzono nieznaczne tylko poprawki synchronizujące wprowadzenie tej ustawy – podkreśliła minister.

Prezydencki projekt dot. obniżenia wieku emerytalnego trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r.. Sejm uchwalił tę ustawę w listopadzie br., a Senat przyjął ją na początku grudnia.