Odkryto olbrzymie złoża bursztynu pod Słupskiem. Wydobycie ma ruszyć już za kilka miesięcy

– Chociaż natrafiliśmy na pewne utrudnienia natury proceduralnej, realizacja projektu kopalni w Możdżanowie idzie zgodnie z planem. Mamy już pewność, że inwestycja wkrótce zacznie się szybko zwracać. Niebawem ruszy wydobycie, co przy zapewnionym zbycie, m.in. dzięki naszemu chińskiemu partnerowi, pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłe przychody. Dlatego też idąc za ciosem chcemy powiększyć teren naszej inwestycji – powiedział prezes EFE Paweł Kulczyk.

Spółka w najbliższym czasie złoży wniosek o wydanie koncesji na wydobycie. Obecnie trwają prace nad opracowaniem odpowiedniej dokumentacji. – Badania geologiczne potwierdziły, że możdżanowskie złoża są bogate w najwyższej jakości bursztyn mlecznego koloru, który jest niezwykle popularny w Chinach. Nasz inwestor pomógł nam zbudować kanały zbytu w tym kraju. Planujemy też eksport do Izraela. Prowadzimy już zaawansowane rozmowy w tej sprawie – dodał Kulczyk.

Zgodnie z planem, wydobycie powinno ruszyć w pierwszej połowie 2017 r. Zarząd EFE prowadzi już rozmowy nad poszerzeniem obecnego areału kopalni odkrywkowej (1,84 he) w związku z tym, że złoża możdżanowskie szacuje się na 20 ton. We wrześniu br. chińska firma Guangxi WuzhouQuanLi Limited zainwestowała 12,8 mln zł w Europejski Funduszu Energii. Europejski Fundusz Energii S.A. to firma operująca w branży energetycznej i opieki zdrowotnej. Oferuje rozwiązania w zakresie budowy ekologicznych elektrowni oraz zintegrowanych produktów medycznych. Jest notowana na tzw. małej giełdzie New Connect.