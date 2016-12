Wniosek do MFW o mniejszą linię kredytową dla Polski

"19 grudnia br. Polska wysłała wniosek do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o odnowienie dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej od połowy stycznia 2017 roku, po wygaśnięciu obecnej umowy. Wniosek podpisali wspólnie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński" - napisano w oficjalnym komunikacie dotyczącej wniosku o przedłużenie linii kredytowej

Polska wnioskuje o dwuletnią linię kredytową w wysokości 6,5 mld SDR (tj. ok. 8,3 mld euro), czyli połowę obecnie obowiązującej linii w wysokości 13 mld SDR, podano także. "Wpisuje się to w realizowaną przez nasz kraj strategię wyjścia, tj. stopniowego zmniejszania korzystania z tego instrumentu. Polska korzysta z niego od 2009 roku. i traktuje go jako ubezpieczenie wobec ewentualnych szoków zewnętrznych, co oznacza, że nie wypłacała i nadal nie planuje wypłat środków z FCL" - wyjaśniono.

Rada Wykonawcza MFW rozpatrzy wniosek prawdopodobnie w połowie stycznia 2017 roku.

Na początku 2016 roku, na wniosek Polski, linia FCL została zmniejszona z 15,5 mld SDR do 13 mld SDR. Ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha mówił, że oznacza to spadek kosztów obsługi tej linii o 42 mln zł już w tym roku. Instrument FCL został wprowadzony przez MFW 24 marca 2009 r. i przedłużony 30 sierpnia 2010 r. FCL jest dostępna dla krajów z bardzo dobrymi fundamentami gospodarczymi oraz dobrą polityką i historią wdrażania polityki, i jest szczególnie przydatna jako instrument zapobiegania kryzysom. FCL jest odnawialną linią kredytową, która może być zatwierdzona na okres jednego lub dwóch lat. Dwuletnie porozumienie obejmuje przegląd kwalifikacji po pierwszy roku. Jeżeli kraj skorzysta z FCL, okres spłaty trwa od trzech do pięciu lat. Pierwsze porozumienie dla Polski w sprawie FCL zostało zatwierdzone 6 maja 2009 r.

Polska jest członkiem MFW od 1986 r., z kwotą udziałową w wysokości 1 688,4 mln SDR-ów (ok. 2 154,2 mln euro).