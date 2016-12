Budżet na rok 2017 może być niezależny od prognoz PKB

„Zapisane w projekcie ustawy budżetowej wielkość PKB oraz dochodów budżetu państwa są prognozami na dany moment. Kolejne ewentualne prognozy tych wielkości, uwzględniające bieżące dane oraz informacje gospodarcze prawdopodobnie będą się różniły w stosunku do prognozy wyjściowej, w tym przypadku z etapu projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, przy czym nie oznacza to automatycznego powodu wprowadzania autopoprawki do projektu budżetu, czy każdorazowej nowelizacji ustawy budżetowej” - napisał Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wiceszef resortu finansów przypomniał, że projekt ustawy budżetowej na rok 2017 wpłynął do Sejmu 30 września 2016 roku i był przedmiotem prac Komisji Finansów Publicznych, która skierowała wnioski do Sejmu. "Aktualny stan prac sejmowych nie wskazuje na plany wprowadzenia autopoprawki do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok" - podkreślił wiceminister.

„Należy jednak pamiętać, że zarówno wskaźnik produktu krajowego brutto, jak i wielkość dochodów budżetu państwa zapisana w projekcie ustawy budżetowej mają charakter prognozy. Zgodnie z art. 142 ustawy o finansach publicznych do projektu ustawy budżetowej załącza się uzasadnienie zawierające m.in. założenia makroekonomiczne na rok budżetowy dotyczące prognozy produktu krajowego brutto oraz innych wskaźników makroekonomicznych. Prognozy wskaźników makroekonomicznych są podstawą przygotowania prognozy dochodów budżetu państwa. Realizacja wskaźników makroekonomicznych istotnie różna od ich prognozy może mieć wpływ na realizację wielkości fiskalnych w gospodarce, w tym dochodów budżetu państwa” - wskazał.

Jednocześnie Skiba potwierdził, że po krótkotrwałym spowolnieniu wzrostu gospodarczego w wyniku oddziaływania czynników o charakterze jednorazowym, w 2017 r. wzrost gospodarczy w Polsce ponownie przyspieszy do 3,6% (taka wartość prognozowana jest w ustawie budżetowej na przyszły rok).