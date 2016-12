NBP: PKB w 2017 roku przyspieszy. Rosnąć będą też ceny

„W opinii członków Rady, będzie temu sprzyjać dalszy wzrost dynamiki konsumpcji oraz odbudowa inwestycji w warunkach stopniowego zwiększania stopnia absorpcji funduszy unijnych.” - napisano w „minutes” po spotkaniu.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 3% w tym roku (z 3,9% w roku minionym), a następnie przyspieszy do 3,6% w 2017 r., by odnotować ponownie słabszy wynik na poziomie 3,3% w 2018 r.

Członkowie RPP podkreślali, że wzrost gospodarczy jest wspierany głównie przez rosnący popyt konsumpcyjny. „Zwracano także uwagę na sygnalizowany w badaniach ankietowych wzrost skłonności firm do inwestowania. Jak wskazywali niektórzy członkowie Rady, do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach powinna przyczynić się również wyższa dynamika eksportu, której będą sprzyjać wyższy wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki i słabszy kurs złotego” - podkreślono

Część członków RPP zwracała uwagę, że brak pracowników o określonych kwalifikacjach w pewnych regionach kraju może hamować rozwój niektórych przedsiębiorstw. Niektórzy członkowie uważają, że obniżony wzrost gospodarczy utrzyma się do połowy 2017 r., uzasadniając to wpływem trwającego kilka kwartałów cyklem inwestycyjnym projektów infrastrukturalnych oraz możliwością obniżenia się wpływu świadczeń rodzinnych na roczną dynamikę konsumpcji, co może nastąpić w II kw. 2017 r.

Z kolei centralna ścieżka projekcji NBP z listopada wskazuje, że spadek cen wyniesie 0,6 proc. w stosunku do roku minionego, ale cało rocznie będziemy mieć do czynienia z inflacją na poziomie 1,3 proc. W roku 2018 powinna ona ukształtować się na granicy 1,5 proc.