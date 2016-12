Morawiecki: Nie warto podnosić kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy

Wicepremier Morawiecki na antenie TVP odniósł się do sprawy podniesionej niedawno kwoty wolnej od podatku. Według nowych zasad kwota wolna została zwiększona do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających.

Według Morawieckiego nie ma potrzeby, by na razie tę kwotę zwiększać do 8 tys. zł (co było obietnicą m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i Beaty Szydło z kampanii wyborczej). – Nie warto podnosić kwoty wolnej od podatku do ośmiu tysięcy, dając ulgę 400 złotych oszczędności temu, kto zarabia dwieście, trzysta czy czterysta tysięcy rocznie – powiedział wicepremier.

Jak argumentował minister, Prawo i Sprawiedliwość skupia się na tym, by podnosić dochody tym osobom, którzy pieniędzy najbardziej potrzebują. – Zmniejszamy nierówności, robimy dokładnie to, do czego nawołuje Komisja Europejska i Bank Światowy – powiedział.

Co warte odnotowania, premier Beata Szydło podczas swojego expose zapowiadała, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. złotych nastąpi już w pierwszych 100 dniach rządów Prawa i Sprawiedliwości.