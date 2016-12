Lipcowy projekt z poparciem KERM. Od 2018 roku rząd wprowadzi dodatkowe składki emerytalne

RMF FM poinformowało, że decyzję w sprawie zmian w sposobie, w jaki będziemy oszczędzać na emeryturę, został zatwierdzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Nowe rozwiązanie nałoży na firmy, które zatrudniają powyżej 19 pracowników, obowiązek (od 2018 roku) utworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych. Do tych programów zostaną obowiązkowo dopisane osoby pracujące w firmie, w wieku od 19 do 55 lat.

To – według pomysłodawców projektu – ma sprawić, że Polacy zaczną oszczędzać dodatkowe pieniądze na przyszłość. Co prawda zapisanie się do programu będzie obowiązkowe, jednak po 3 miesiącach będzie można wypisać się z niego wypisać.

Wysokość składki

Pieniądze, które będą trafiały na konta powiązane z programem, będą pochodziły od pracownika (2 proc. wynagrodzenia, może być zwiększona o kolejne 2 punkty procentowe), pracodawcy (1,5 proc. wynagrodzenia pracownika, bądź 2,5 proc. jeśli się na to zdecyduje), a państwo dołoży 0,5 procenta (obniżając składki na Fundusz Pracy). Dodatkowo, pracodawca będzie mógł te wpłaty odliczać sobie od składek na ZUS i od podatku.

Wstępnie pieniędzmi, które trafią do Pracowniczych Programów Kapitałowych, ma zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, a po dwóch latach od startu programu, w 2020 roku, mają powstać instytucje, które będą nimi zarządzać. O koncepcji mówiono od lipca, teraz uzyskała zielone światło i władze mogą zacząć przygotowywać się do tego przedsięwzięcia.