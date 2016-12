W 2017 przedsiębiorcy zapłacą więcej. Janusz Piechociński policzył, o ile

„Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 657,50 zł” - brzmi komunikat zamieszczony 21 grudnia 2016 roku na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kilka dni po komunikacie wydanym przez ZUS do sprawy na Twitterze odniósł się Janusz Piechociński, były wicepremier, minister gospodarki i lider ludowców, który w ostatnim czasie zamieszcza na Twitterze przede wszystkim informacje statystyczne dotyczące rolnictwa oraz stanu polskiej gospodarki. Tym razem opublikował wyliczenia dotyczące wysokości składek, z których wynika, że roczne obciążenia dla przedsiębiorców wzrosną.

Składka emerytalna dla przedsiębiorców w przyszłym roku wzrośnie do 499,28 zł, podczas gdy w roku 2016 było to 474,92 zł. Z kolei składka rentowa z 194,64 zł wzrośnie do 204,92 zł. Przedsiębiorcy, którzy opłacają składkę chorobową odczują wzrost z 59,61 zł do 62,67 zł. Składka wypadkowa wyniesienie 46,04 (dotychczas było to 43,79).

Miesięczna opłata z tytułu Funduszu Pracy wyniesie 62,67 zł i będzie o 3,06 zł wyższa niż w roku bieżącym. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy poznają w styczniu 2017 roku – obecnie wynosi ona 288.95 zł.