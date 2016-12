Szydło: Projekt budżetu na 2017 rok został przyjęty zgodnie z prawem

– Wszystko, co zostało przeprowadzone i przyjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu zostało przyjęte zgodnie z Konstytucją i zgodnie z prawem. Jest budżet, budżet stabilny, w którym zostały zagwarantowane środki na program 500+, środki na Mieszkanie+, leki dla emerytów, programy prorozwojowe. To wszystko w tym budżecie się znajduje – powiedziała Beata Szydło podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Premier podkreśliła, że „11 stycznia będzie posiedzenie Sejmu i to będzie sprawdzian właśnie dla tych polityków, czy chcą pracować dla Polaków, czy chcą realizować dobre projekty, czy też bronią interesów kogoś”.

Senat zajmie się ustawą budżetową

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w zakresie dostępu dziennikarzy do parlamentu i po usunięciu z posiedzenia jednego z posłów PO, posłowie opozycji zablokowali w piątek, 16 grudnia, sejmową mównicę. Nie mogąc przeprowadzić głosowań w Sali Plenarnej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował o zmianie miejsca posiedzenia na Salę Kolumnową. Później Prezydent Andrzej Duda poprosił o analizy prawne dotyczące przyjęcia przez Sejm ustawy budżetowej na 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu zamiast na Sali Plenarnej. Opozycja twierdzi, że zmiana sali była nieuprawniona, a zatem przyjęcie ustawy budżetowej - nieważne. Posłowie opozycji kontynuują protest na sali plenarnej. Tymczasem w planach pracy Senatu ustalono, że Izba zajmie się ustawą budżetową na 2017 r. na posiedzeniu w dniach 11-13 stycznia 2017 r. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 13-15 stycznia 2017 r.

Nowoczesna zawiadamia prokuraturę

– Przyjmijmy w sposób legalny budżet. To, że Prawo i Sprawiedliwość się ośmiesza to nic, ale przykre jest to, że ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej. Klub PiS to nie jest posiedzenie Sejmu – tłumaczyła Katarzyna Lubnauer. Posłanka Nowoczesnej dodała, że jej klub złożył szereg zawiadomień do prokuratury w związku z głosowaniem nad ustawą budżetową, które odbyło się w Sali Kolumnowej. 19 grudnia do prokuratury trafił wniosek z sprawie niedopełnienia obowiązków przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Z kolei 23 grudnia do prokuratury skierowano wniosek odnośnie posłów opozycji – Elżbiety Borowskiej z Kukiz'15 oraz Krystiana Jarubasa z PSL którzy nie byli obecni na sali.

Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że do kolejnego wniosku będzie dołączony film, który nakręcił poseł Michał Stasiński. – Widać, że brakuje 9 głosów, a posłowie sekretarze dodają głosy. Dotyczy to tylko dwóch ostatnich rzędów głosujących, być może tych głosów brakuje dużo więcej. Apelujemy, aby prokuratura jak najszybciej zajęła się tym wnioskiem. Warto, żeby ten kryzys rozwiązać do końca roku. Apelujemy do PiS, aby jak najszybciej rozwiązał ten spór – podkreśliła.