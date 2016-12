Przetargi za 300 milionów złotych na modernizację linii kolejowych na Podlasiu

„Dotyczą linii kolejowej nr 32 na odc. Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki), linii nr 31 na odc. gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka oraz linii nr 52 Lewki - Hajnówka. Inwestycje umożliwią lepszą komunikację kolejową w regionie oraz poprawią sprawność przewozów towarowych” - czytamy w komunikacie.

Wszystkie trzy projekty realizowane będą w systemie "projektuj i buduj" i finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsięwzięcia planowane są do realizacji w latach 2017-2020.

Cel modernizacji powyższych trzech odcinków to skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. Skróci się podróż na linii kolejowej Siedlce - Czeremcha - Białystok o 45 min. (z 3h 8 min do 2 h 23 min) oraz o 23 minuty na trasie Czeremcha - Białystok (z 1h 34 min do 1h 11 min). Z kolei prace na linii kolejowej nr 52 Lewki - Hajnówka pozwolą na dobrą podróż w czasie ok. 24 min.

Inwestycje PLK obejmą również budowę nowych mostów i przepustów oraz remonty istniejących obiektów inżynieryjnych - wiaduktów, mostów, przepustów i kładek dla pieszych na poszczególnych odcinkach.

Przetargi stanowią część tzw. Magistrali Wschodniej mającej docelowo połączyć ze sobą stolice pięciu województw Polski Wschodniej.