Ministerstwo Skarbu Państwa przestaje istnieć. Kto przejmie nadzór po resorcie?

– Następuje moment, kiedy zamykamy Ministerstwo Skarbu Państwa. Stosowne ustawy zostały przyjęte przez Sejm 16 grudnia – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Zgodnie z ustawą o zarządzeniu mieniem państwowym oraz ustawą o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia przechodzi w stan likwidacji. Nie będzie funkcjonował minister skarbu. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa będzie w gestii prezesa Rady Ministrów, który przekaże nadzór nad poszczególnymi spółkami właściwym ministrom.

– Stosowne rozporządzenie, które będzie przekazywać zarządzanie zostanie przyjęte dzisiaj podczas Rady Ministrów. […] Proces likwidacji chcemy zakończyć do końca I kw., czyli 31 marca" – powiedział Kowalczyk podczas konferencji.

Poinformował też, że spółki będą rozdzielone zgodnie z przygotowywanym rozporządzeniem, zasadniczo według branżowych właściwości ministrów.

– Jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązanie dotyczącego KGHM i Grupy Azoty, to nie chciałbym uprzedzać decyzji Rady Ministrów – dodał.

– Sądzę, że w przyszłym tygodniu ta rada będzie skompletowana – powiedział też Kowalczyk w odniesieniu do rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

PZU i LOT pozostaną w gestii ministra rozwoju i finansów. "Musimy zachować rozdzielność zarządzanie PLL LOT i infrastrukturą, czyli lotniskiem" - wskazał szef Komitetu Stałego.

W październiku 2016 r. Kowalczyk zapowiadał, że po likwidacji MSP nadzór nad KGHM Polska Miedź przejdzie do Ministerstwa Energii, zaś nad PZU - do Ministerstwa Rozwoju. GPW najprawdopodobniej trafi pod nadzór Ministerstwa Finansów, a Grupa Azoty - resortu energii lub rozwoju. Podkreślał jednak wówczas, że nie są to decyzje ostateczne.

Zmiana nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa

Zmiana ministra nadzorującego KGHM Polska Miedź i Grupę Azoty nie będzie wiązać się ze zmianami w zarządzie, poinformował przewodniczący Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk.

– Jeśli chodzi o personalne decyzje, to one były konsultowane ze wszystkimi ministrami potencjalnie nadzorującymi. Nie będzie występowała zmiana prezesów – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej, zapytany o ewentualne zmiany personalne w KGHM i Grupie Azoty.

Rada Ministrów ma dziś przyjąć rozporządzenie, przekazujące nadzór nad spółkami do poszczególnych resortów, zaś likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) potrwa do końca I kw. Odpowiednie ustawy zostały przyjęte przez Sejm w połowie grudnia 2016 r. i weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Zdaniem Kowalczyka, KGHM nie powinien teraz pozbywać się inwestycji w Sierra Gorda. – Sprzedawanie w obecnej chwili byłoby spowodowaniem ogromnych strat – wskazał minister.

Na początku grudnia 2016 r. Kowalczyk informował, że zarząd KGHM Polska Miedź nie rozważa obecnie dezinwestycji kopalni Sierra Gorda w Chile i zakłada, że aktywo to ma przed sobą „kilka dekad” działalności operacyjnej.