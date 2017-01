Senacka komisja daje zielone światło dla budżetu

W 2017 roku dochody budżetu państwa mają wynieść ok. 325 mld zł, a wydatki ponad 384 mld zł. Z kolei maksymalny poziom deficytu ma nie przekroczyć 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

Kontrowersje wokół ustawy budżetowej

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w zakresie dostępu dziennikarzy do parlamentu i po usunięciu z posiedzenia jednego z posłów PO, posłowie opozycji zablokowali w piątek, 16 grudnia, sejmową mównicę. Nie mogąc przeprowadzić głosowań w Sali Plenarnej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował o zmianie miejsca posiedzenia na Salę Kolumnową. Później Prezydent Andrzej Duda poprosił o analizy prawne dotyczące przyjęcia przez Sejm ustawy budżetowej na 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu zamiast na Sali Plenarnej. Opozycja twierdzi, że zmiana sali była nieuprawniona, a zatem przyjęcie ustawy budżetowej - nieważne. Posłowie opozycji kontynuują protest na sali plenarnej. Tymczasem w planach pracy Senatu ustalono, że Izba zajmie się ustawą budżetową na 2017 r. na posiedzeniu w dniach 11-13 stycznia 2017 r. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 13-15 stycznia 2017 r.

Nowoczesna zawiadamia prokuraturę

– Przyjmijmy w sposób legalny budżet. To, że Prawo i Sprawiedliwość się ośmiesza to nic, ale przykre jest to, że ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej. Klub PiS to nie jest posiedzenie Sejmu – tłumaczyła Katarzyna Lubnauer. Posłanka Nowoczesnej dodała, że jej klub złożył szereg zawiadomień do prokuratury w związku z głosowaniem nad ustawą budżetową, które odbyło się w Sali Kolumnowej. 19 grudnia do prokuratury trafił wniosek z sprawie niedopełnienia obowiązków przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Z kolei 23 grudnia do prokuratury skierowano wniosek odnośnie posłów opozycji – Elżbiety Borowskiej z Kukiz'15 oraz Krystiana Jarubasa z PSL którzy nie byli obecni na sali.

„Projekt budżetu na 2017 rok przyjęty zgodnie z prawem”

– Wszystko, co zostało przeprowadzone i przyjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu zostało przyjęte zgodnie z Konstytucją i zgodnie z prawem. Jest budżet, budżet stabilny, w którym zostały zagwarantowane środki na program 500+, środki na Mieszkanie+, leki dla emerytów, programy prorozwojowe. To wszystko w tym budżecie się znajduje – powiedziała Beata Szydło podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Premier podkreśliła, że „11 stycznia będzie posiedzenie Sejmu i to będzie sprawdzian właśnie dla tych polityków, czy chcą pracować dla Polaków, czy chcą realizować dobre projekty, czy też bronią interesów kogoś”.