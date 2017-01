Na koniec grudnia wzrosła stopa bezrobocia

„Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Nadal jednak jest silnie zróżnicowana terytorialnie. W rejestrach bezrobotnych mamy ponad 1,33 mln osób. Często są to osoby mające największe problemy z podjęciem zatrudnienia, czyli długotrwale bezrobotne. To duże wyzwanie dla urzędów pracy w aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupy” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2016 wyniosła 1 333,7 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2016 r. wzrosła o 20 tys. osób (o 1,5 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2015 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 32,7 tys. osób (o 2,1 proc.), a w 2014 roku (grudzień - listopad) o 25,4 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano tylko w województwie podlaskim (o 0,2 proc.), podano także.

„W 2016 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 229,7 tys. osób (o 14,7 proc.). Tempo spadku było silniejsze niż w 2015 r. (14,3%). W całym 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,5 mln wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To najwyższa od 1993 r. liczba ofert pracy jakimi dysponowały urzędy pracy w 2016 r.” – czytamy też w komunikacie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2016 roku wyniosła 88,7 tys. Było to o ponad 10,1 tys., czyli o 12,9 proc., więcej niż w grudniu 2015 r., poinformował też resort.

Wskaźnik bezrobocia na koniec 2016 roku osiągnął poziom niższy niż w końcu 2015 roku o 1,4 punktu procentowego. To najniższy od 1991 r. poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku, podkreślono także.

„Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB. Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 493 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 214 tys. (o 16,7%) więcej niż w 2015 roku (1 279 tys.)” – czytamy w komunikacie.

W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewidywał, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9 proc., by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8 proc. (wobec 9,8 proc. na koniec 2015 r.).