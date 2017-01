Wybrano przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie

– Objęcie stanowiska szefa biura w Polsce, której sukces rozwojowy i postęp gospodarczy z ostatnich lat został dostrzeżony na całym świecie, to dla mnie ogromna radość. Cieszę się, że będę mógł towarzyszyć Polsce w jej drodze do dobrobytu, który spełniłby oczekiwania jak najszerszych grup społecznych we wszystkich regionach kraju – powiedział Piñerúa, cytowany w komunikacie.

Carlos Piñerúa będzie pełnił obowiązki szefa warszawskiego biura Banku Światowego, a także odpowiadał za działalność Banku na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Bank Światowy jest instytucją finansową, która rozpoczęła działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944 roku. Powodem do jej stworzenia była głównie chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. W statucie instytucji znajduje się również zapis, dotyczący udzielania wsparcia dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie instytucja zrzesza 188 krajów członkowskich. Siedziba Banku Światowego znajduje się w Waszyngtonie.