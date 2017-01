Elektrownia jądrowa coraz bliżej? Ministerstwo pracuje nad przetargiem na technologie

– Pracujemy nad przygotowaniem przetargu na technologię. Pracujemy też nad mechanizmem finansowania, ale to nie będzie przetarg zintegrowany, oraz nad tym, żeby system, w którym będzie budowana ta elektrownia, był w 99,9% przewidywalny – powiedział Piotrowski dziennikarzom w kuluarach kongresu PowerPol.

Dodał, że Państwowa Agencja Atomistyki przygotowuje się też do roli skutecznego regulatora procesu budowy. – Jeżeli chodzi o przetarg na technologię, to niewykluczone, że będzie on jeszcze w tym roku ogłoszony –powiedział wiceminister.

W kwestii modelu finansowania Piotrowski odniósł się do modelu zastosowanego w Finlandii, gdzie najwięksi odbiorcy złożyli się na finansowanie. – Skoro tak naprawdę na koniec finansuje to odbiorca, to ta logika, którą zastosowali Finowie jest wskazówką, jak wymusić obciążenia – powiedział.

Plany ministerstwa

W październiku 2016 r. Ministerstwo Energii zapowiadało, że przedstawi wyniki prac nad aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ) w I kw. 2017 r., a samą aktualizację programu do końca 2017 r.

We wrześniu minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że decyzja w sprawie budowy bloku jądrowego zapadnie jeszcze w tej kadencji. Wskazał wówczas, że obecnie program jądrowy jest zatrzymany, ale nie wycofany, ponieważ dotychczas zaproponowane mechanizmy, tzw. kontrakt jądrowy nie były satysfakcjonujące.

Na początku sierpnia Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.