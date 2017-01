Ministerstwo nie podniosło akcyzy, ale papierosy podrożeją nawet o 70 gr

Podwyżki cen papierosów są spowodowane tym, że na nowo przeliczono tzw. średnią ważoną detaliczną cenę papierosów (średnia cena papierosów z trzech ostatnich kwartałów), na podstawie której producenci obliczają wysokość akcyzy. Ostatnie wyliczenia wykazały, że ta średnia jest o 32 grosze wyższa od poprzedniej, co za tym idzie – z każdej sprzedanej paczki będą musieli w 2017 roku oddać do budżetu 8,41 zł (o 10 groszy więcej niż w 2016 roku).

Producenci wykorzystali tę sytuację i zdaniem rozmówców "Dziennika Gazety Prawnej" ceny papierosów wzrosną od 50 groszy (średnia i niższa półka) do 70 groszy (marki premium).

Jak wskazują analitycy, z którymi rozmawiała "DGP", część marek już podrożała, a reszta podrożeje w lutym. Podwyżki pojawiają się więc w tym samym czasie, gdy papierosy dopuszczone do obrotu muszą mieć nowe banderole na opakowaniach. W 2016 roku ceny papierosów wzrosły za sprawą wyższej akcyzy (podniesiono ją z 8,2 do 8,3 zł). Wówczas minimalna cena paczki papierosów, którą ustala ministerstwo finansów zmieniła się z 12,85 zł do 13, 28 zł.