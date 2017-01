Morawiecki komentuje decyzje agencji ratingowych. Przyznaje też, że jego miłość do budżetu nie przeminęła

W piątek 13 stycznia zarówno agencja Fitch, jak i agencja Moody's, potrzymały dotychczasowe ratingi dla Polski. Jak mówił w RMF FM Morawiecki, utrzymanie tych ratingów, pomimo wydarzeń, jakie miały ostatnio miejsce w polskim Sejmie, oznacza przede wszystkim wysoki poziom wiarygodności polskiej gospodarki. Wicepremier dodał, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził linię kredytową polski na poziomie niższym, niż o to postulował rząd. – To też jest potwierdzenie naszej wiarygodności – powiedział.

Wicepremier zapowiedział, że w tej chwili Polska idzie w kierunku, by uzyskać wyższy rating w przyszłości. – O 1 proc. obniżyliśmy uzależnienie od zagranicy, co zauważyły agencje, że ta nasza nadmierna zależność od długu zagranicznego jest naszą słabością – mówił Morawiecki.

Wicepremier dalej zakochany w budżecie

Prowadzący audycję Krzysztof Ziemiec zapytał też wicepremiera o to, czy ten nadal jest "zakochany w polskim budżecie". To nawiązanie do jednej z wypowiedzi ministra Morawieckiego, który stwierdził, że "zakochał się w budżecie na 2017 rok i jest to miłość odwzajemniona".

– Tak, jak najbardziej. Uważam, że jest to najlepszy budżet dla polskich rodzin, najlepszy budżet dla Polaków od 27 lat. Tam jest właśnie 500+, tam jest taka ściągalność podatków i taki wzrost inwestycji – odpowiedział wicepremier.