Marek Belka: Możemy mieć sensacyjnie dobry wynik budżetowy za rok 2016

Swoimi przemyśleniami z polskimi dziennikarzami Marek Belka podzielił się w trakcie trwającego w Wielkiej Brytanii konferencji „Leaders: Poland in a Global World”. W pierwszej kolejności wypowiedział się na temat utrzymania dla Polski ratingu A- przez agencję ratingową Fitch. Stwierdził, że takie rozwiązanie nie jest dla niego zaskoczeniem. – Budżet jest w dobrym stanie, a to jedna z najważniejszych rzeczy – uzasadnił.

Były minister finansów ostrzegł jednak, że już wkrótce może dojść do zmian ratingów, jeśli władze nie zapobiegną trwającemu „załamaniu wzrostu gospodarczego”. – Nie wiadomo, kiedy nastąpi odbicie. Prawdopodobnie gdzieś w ciągu roku, bo jakaś absorpcja funduszy unijnych nastąpi i wzrost gospodarczy przyspieszy – przewidywał. Zwrócił także uwagę na pozytywne skutki polityki w samorządach, które niedostatecznie sprawnie wydają unijne dotacje. – Jeśli pieniędzy się nie wydaje, to zostają one w budżecie i po listopadzie 2016 roku samorządy lokalne miały łączną nadwyżkę około 19 miliardów złotych. Nie przypominam sobie takiej sytuacji kiedykolwiek wcześniej, więc możemy mieć sensacyjnie dobry wynik budżetowy za rok 2016 – mówił.