Gaz-System podpisał umowę na budowę kolejnego gazociągu w Polsce. Niemal pół miliarda złotych da UE

"Do końca 2018 roku w kilkunastu gminach powstanie 168 km nowego gazociągu – ważnej części międzynarodowego Korytarza Gazowego Północ-Południe" – napisano w oficjalnym komunikacie. Wykonawcami inwestycji są PORR Polska Infrastructure S.A., O.T. Industries-KVV Contractor CO. LTD., oraz JT S.A., IMP Promont d.o.o.

Budowa gazociągu jest podzielona na dwa etapy:

etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km w województwie wielkopolskim);

etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km w województwie wielkopolskim i dolnośląskim).

Gaz-System uzyskał dofinansowanie budowy gazociągu Lwówek-Odolanów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania pozyskanego z UE to ponad 472 mln zł. Komisja Europejska przyznała inwestycji status projektu o znaczeniu wspólnotowym.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.