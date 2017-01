Energa i Enea mają zgodę UOKiK. Chodzi o budowę elektrowni Ostrołęka

„Zarząd [...] powziął informacje o wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 11 stycznia 2017 roku bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Enea S.A. 50 % akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce, do realizacji projektu przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1 000 MW” – czytamy w komunikacie Energi. Zgoda oznacza spełnienie się jedynego warunku zawieszającego z umowy inwestycyjnej w sprawie budowy bloku.

8 grudnia 2016 r. Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C, której przedmiotem jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1 000 MW. Zgodnie z założeniami listu intencyjnego podpisanego we wrześniu 2016 r. nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 5,5-6 mln zł/MW.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.