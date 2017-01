PGNiG otrzymało kolejne koncesje wydobywcze na norweskim szelfie

– Nasze zaangażowanie w działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym traktujemy jako niezwykle perspektywiczne dla całej grupy kapitałowej, a działania zmierzające do umożliwienia importu do Polski zasobów z tamtejszych złóż to jedno z najważniejszych zadań PGNiG – powiedział Woźniak. Decyzją Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii Norwegii PGNiG UI otrzymało udziały w dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Koncesja PL887 znajduje się ok. 50 km na południowy zachód do złoża Skarv, z którego wydobycie trwa od 2012 roku. PGNiG UI otrzymało w niej 40% udziałów, stając się jej operatorem. Partnerami w tej koncesji zostały firmy Petrolia, Skagenn44 i Concedo, które otrzymały po 20% udziałów.

Koncesja PL891, w której PGNiG UI otrzymało 30% udziałów, znajduje się w odległości ok. 15 km na południe od złoża Skarv. Operatorem na tej koncesji została firma Conoco Philips (40% udziałów) a drugim partnerem jest Aker BP (30% udziałów).

„Partnerzy koncesyjni mają dwa lata na nabycie stosownych danych sejsmicznych oraz wykonanie analiz geologicznych i geofizycznych, których celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego na obszarach objętych koncesjami. Po tym okresie zostaną podjęte decyzje o wierceniu otworów poszukiwawczych” - podano w oficjalnym komunikacie.

Obecnie PGNiG UI posiada udziały w 19 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii, w tym w trzech jako operator. W portfelu aktywów PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w czterech złożach produkcyjnych - Skarv, Vilje, Vale i Morvin, oraz w dwóch złożach będących w fazie zagospodarowania - Snadd i Gina Krog.

PGNiG informowało w ub.r., że chce wydobywać 2,5-3 mld gazu rocznie ze złóż norweskich od 2023 r. wobec obecnej ilości 0,5 mld m3 gazu rocznie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.