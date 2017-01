„Good Night and Good Luck”. Morawiecki spotkał się z Clooneyem

Mateusz Morawiecki spotkał się z aktorem i zdobywcą Oscarów w Davos w trakcie zamkniętego lunchu wydanym przez Clooney Foundation i Google. Zebrali się tam komisarze UE, CEO największych przemysłowych firm czy następcy tronów europejskich rodzin królewskich. Dyskusje dotyczyły globalnych problemów, nierówności i nowoczesnych technologiach.

Na Twitterze Ministerstwa Rozwoju pojawiło się zdjęcie wicepremiera Mateusza Morawieckiego i George'a Clooneya. Dodano do niego komentarz: „Good Night and Good Luck” w nawiązaniu do amerykańskiego dramatu filmowego z 2005 roku, którego reżyserem jest Clooney.