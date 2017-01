Ministerstwo Rozwoju przyznaje: Wzrost PKB w IV kwartale był mniejszy, niż w III kwartale 2016

„Uwzględniając opublikowane dziś dane dotyczące sprzedaży detalicznej, należy oczekiwać, że aktywność sektorów usług i przemysłu była jedynie nieznacznie wolniejsza niż w trzecim kwartale 2016 roku. Tempo spadku aktywności w sektorze budowlanym w czwartym kwartale było najniższe w całym 2016 roku, a był to główny czynnik spowolnienia PKB w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. W związku z tym należy oczekiwać, że dynamika roczna PKB w czwartym kwartale była jedynie nieznacznie niższa niż odnotowane w trzecim kwartale 2,5 proc.. MR oczekuje, że w pierwszym kwartale powinniśmy obserwować poprawę koniunktury zarówno w sektorach usług, jak i przemysłu. Oczekujemy także, że nastąpi stabilizacja w sektorze budowlanym, który powinien odnotować wzrost aktywności (w ujęciu rocznym) już w drugim kwartale br.” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że sprzedaż detaliczna w grudniu (w cenach bieżących) wzrosła o 6,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił 6,4 proc. wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. „Analitycy MR prognozują, że w styczniu 2017 r., przy dwóch dniach roboczych więcej niż przed rokiem, powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej zbliżony do proc. rok do roku” – czytamy dalej. GUS podał też w czwartek 19 stycznia, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2016 r. o 2,3 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,7 proc.) i o 4,3 proc. niższa w porównaniu z listopadem 2016 r. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił 0,8 proc. wzrostu rok do roku.