Gazprom wespół z Komisją Europejską przeciwko polskiej spółce? Do ETS wpłynął wniosek Rosjan

Przypomnijmy, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaskarżyło do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzję Komisji Europejskiej, która wydała zgodę na zwiększenie wykorzystywania niemieckiego gazociągu OPAL do transferu oferowanego przez Gazprom rosyjskiego gazu ziemnego (Rosjanie mieliby do dyspozycji 80-90 proc. zdolności przesyłowych – red.). Skargę w tej sprawie złożył również polski rząd. Z dniem 23 grudnia 2016 roku OPAL-em decyzję ETS nie powinien płynąć rosyjski gaz. Postanowienie zostało wydane w ramach zabezpieczenia polskiego roszczenia do czasu zakończenia postępowania.

Gazprom w związku z trwającym procesem złożył w ETS wniosek o dopuszczenie spółki Gazprom Export do sprawy w charakterze interwenienta pobocznego. „Formalnie rolę interwenienta sprawować ma spółka Gazprom Export, która zajmuje się sprzedażą rosyjskiego gazu za granicę. Rola Rosjan w procesie byłaby z góry określona, bo chcą wspierać Komisję Europejską w sporze z PGNiG” - wskazano w artykule „Naszego Dziennika”.