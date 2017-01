Siemoniak o stoczni w Radomiu: Wisienka na torcie dziwnych pomysłów

Przypomnijmy, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje przenieść do Radomia siedzibę Stoczni Marynarki Wojennej.

– Jest to sprawa formalna, chociaż stała się powodem tysiąca żartów przy ministrze, który już walczył z falami elektromagnetycznymi, zamawiał tysiąc dronów, sprzedawał mistrale, to potencjał komediowy takich sytuacji jest duży. Natomiast trochę w cieniu tego śmiechu, umyka to, że mamy kolejny zły krok – komentował pomysł były szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Polska Grupa Zbrojeniowa, która podlega ministrowi Macierewiczowi za 100 mln złotych kupuje stocznię, zamiast zamawiać okręty w prywatnych podmiotach czy państwowych w ramach przetargu, minister Macierewicz kupuje najpierw stocznie, więc osiągnięcia PGZ to jest najpierw kupno fabryki autobusów w Sanoku, potem kupno stoczni. Być może państwo powinno mieć tutaj udziały, ale nie wiem czy Polska Grupa Zbrojeniowa, jako to główne narzędzie powinna to robić. Stocznia w Radomiu jest wisienką na torcie dziwnych pomysłów, chaosu i raczej marnowania pieniędzy na dużą skalę – podsumował Siemoniak.