Technologia czystego węgla, elektrownie jądrowe i inwestycje w górnictwo - co rząd planuje w energetyce?

– Do końca tego roku chcemy organizacyjnie i finansowo zakończyć restrukturyzację, żeby w przyszłym roku górnictwo przystąpiło nie tylko do działań w kierunku konsolidacji, rynku, ale i do działań rozwojowych – zapewnił Tchórzewski, po czym dodał, że konieczne będą inwestycje w złoża oraz sprzęt.

Wydobywany węgiel ma być następnie dostarczany do elektrowni, w których będzie wykorzystany do wytwarzania energii w technologii tzw. czystego węgla, nad którą to prace mają być prowadzone wspólnie z naukowcami. - Rozpoczynamy pilotaż z udziałem polskiej nauki. Chcemy, żeby to polscy naukowcy pełnili rolę inżyniera kontraktu i żebyśmy zbudowali pierwszą w Europie elektrownię w technologii czystego węgla – przyznał szef resortu energii. Środki na program mają zostać wyasygnowane ze spółek energetycznych na mocy tworzonej ustawy o rynku mocy.

Co z energią jądrową?

Rynek mocy to także temat elektrowni jądrowej, który powraca do debaty publicznej regularnie od kilkudziesięciu lat. - Prace przygotowawcze do budowy elektrowni jądrowej w Polsce są kontynuowane. Natomiast decyzji co do budowy na tym etapie nie ma – przyznał Tchórzewski, po czym dodał, że tzw. mechanizm różnicowy, który funkcjonował dotychczas został zawieszony. W połowie stycznia wiceminister energii Andrzej Piotrowski informował, że resort prowadzi prace nad przetargiem na technologię dla przyszłej elektrowni jądrowej oraz nad mechanizmem finansowania jej budowy. Według niego, przetarg na technologię niewykluczony jest jeszcze w tym roku. W październiku 2016 r. Ministerstwo Energii zapowiadało, że przedstawi wyniki prac nad aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ) w I kw. 2017 r., a samą aktualizację programu do końca 2017 r.

Co powstanie?

W ubiegłym tygodniu Tchórzewski zapowiadał, że Polska będzie prowadzić program inwestycyjny w energetyce o wartości ok. 45-50 mld zł, w ramach którego powstanie co najmniej 5-6 bloków energetycznych w najbliższych latach. W 2015 r. 51% produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodziło z elektrowni na węglu kamiennym, a dalsze 33% - z elektrowni na węglu brunatnym.